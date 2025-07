A Foix, nel canale artificiale francese, sono in corso i Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom. Niente acuti per un’Italia che termina lontana dalle posizioni di vertice.

Va in archivio la prima giornata di gare a Foix, dove sono in corso i Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom. Nel canale artificiale francese giornata di batterie per il kayak e, soprattutto, di assegnazione delle prime medaglie con le prove a squadre sempre per quanto riguarda la specialità bipala. Niente acuti, però, per un’Italia che termina lontana dalle posizioni di vertice.

UNDER 23

Si chiude con un diciottesimo posto la prova del terzetto azzurro nel K1 maschile, formato da Xabier Ferrazzi, Michele Pistoni e Gabriele Grimandi, che chiudono in 141.51. A trionfare è la Gran Bretagna davanti alla Francia, mentre il bronzo va alla Repubblica Ceca. Non parte, invece, il K1 femminile a squadre di Tamara Drescher, Lucia Pistoni e Caterina Pignat, nella prova vinta dalla Repubblica Ceca davanti a Francia e Stati Uniti.

Nelle batterie delle prove singolari, arriva l’accesso in semifinale per Ferrarri (terzo tempo con un 83.90), Grimandi (87.26) e Pistoni (87.42) al maschile. Tra le donne, avanti Pignat (105.20), mentre è out Pistoni (165.49).

JUNIOR

Italia due volte all’undicesimo posto nelle finali a squadre del martedì. Al femminile Annika Zoe Senoner, Isabel Lovato e Sara Furlan chiudono in 131.12 la prova che vede andare la medaglia d’oro alla Repubblica Ceca, l’argento alla Gran Bretagna e il bronzo alla Francia. Tra gli uomini Daniele Romano, Nicola Pistoni e Brando Belot de la Hunaudaye firmano il tempo di 106.52; l’oro va alla Slovenia, seguita da Repubblica Ceca e Spagna.

Tra le donne, conquistano il passaggio del turno Senoner (109.99) e Lovato (110.04), mentre termina subito la corsa di Furlan (119.57). Romano (84.77, secondo miglior tempo) e Pistoni (88.75) avanza in semifinale al maschile, mentre è eliminato Belot (98.20).

IL PROGRAMMA

Mercoledì 9 luglio sarà la volta delle qualifiche del C1. Le prove individuali Under 23 si svolgeranno al mattino, mentre quelle junior animeranno la tarda mattinata. Nel pomeriggio si disputeranno le finali a squadre della canadese, con le categorie Under 23 e junior impegnate sul percorso in sequenza.

Giovedì 10 luglio si entrerà nel vivo con le semifinali e finali del K1. Nella mattinata saranno protagonisti gli Under 23, mentre nel pomeriggio toccherà agli junior, con le sfide decisive per le medaglie che si svolgeranno nella seconda metà di giornata.

Venerdì 11 sarà interamente dedicato al C1. Le semifinali e finali delle categorie Under 23 si terranno al mattino, mentre nel pomeriggio sarà la volta degli junior, con le prove a eliminazione diretta che assegneranno i titoli mondiali.

Sabato 12 sarà tutto incentrato sul kayak cross, con le prove a tempo individuali (che varranno da ulteriore evento medaglia) in programma a partire dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio.

La manifestazione si concluderà domenica 13 luglio con una giornata interamente dedicata alle fasi a eliminazione diretta del kayak cross. Qualifiche, quarti, semifinali e finali decreteranno i nuovi campioni del mondo, regalando uno spettacolo ricco di adrenalina ed emozioni.