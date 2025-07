L’Italia, guidata dal tecnico Federico Mistrangelo, supera 18-14 la Croazia e ottiene la seconda vittoria dopo quella di lunedì nell’esordio con il Montenegro per 17-11 nella seconda giornata degli Europei under 16 di pallanuoto maschile.

Seconda giornata degli europei under 16 di pallanuoto maschile, in programma a Istanbul fino a domenica 13 luglio. L’Italia, guidata dal tecnico Federico Mistrangelo, supera 18-14 la Croazia e ottiene la seconda vittoria dopo quella di lunedì nell’esordio con il Montenegro per 17-11.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Cinque reti recano la firma di Corelli, mentre il capitano Maffei e Chianese sono autori di una quaterna. Gli azzurri, in testa al girone B con 6 punti e con la qualificazione diretta ai quarti ipotecata, concluderanno la fase a gironi, oggi, mercoledì 9, alle 16:15 (ora italiana) con la Grecia. In palio la prima posizione nel girone.

Al vantaggio di Skejic gli azzurri rispondono con il minibreak firmato da Corelli e da Gori in contrattacco. Sappe (2-2) impatta per i croati, poi altro +2 dell’Italia con Bordone (3-2) e Corelli (4-2) sull’uomo in più. Sullo scadere della prima frazione Sappe (4-3) accorcia in extraplayer. Nel secondo tempo, dopo un botta e risposta tra Chianese e Skejic, l’Italia infila tre reti in sequenza con Maffei, lo stesso Chianese e Bordone presentandosi all’intervallo di metà gara avanti 8-4.

Reazione veemente della Croazia nel terzo periodo con un break di +4 che ristabilisce la parità per il temporaneo 8-8. Maffei (9-8) interrompe il digiuno azzurro, ma i ragazzi di Popovic controbattono con Sappe (9-9) e tornano in vantaggio con Skejic (10-9) dai sei metri. Chianese (10-10) pareggia in extraplayer. Skejic su rigore infila il sesto centro personale per l’11-10 della Croazia. Corelli (11-11) pareggia i conti a ridosso della terza sirena.

L’ultimo quarto si apre con il sorpasso azzurro siglato da Gori (12-11) in sei contro cinque; l’implacabile Skejic trasforma il penalty del 12-12, poi si mette in proprio Corelli che piazza una doppietta per il 14-12 in favore dell’Italia. Gori (15-12) allunga sul +3 il divario, Burazin (15-13) riduce prontamente le distanze. L’acuto del capitano Maffei proietta gli azzurri sul 16-13 poi è Domazet (16-14) ad accorciare quando mancano 2’44” allla conclusione. Maffei (17-14) cala il poker e mette in banca i tre punti per la formazione di Mistrangelo. Di Chianese in superiorità numerica l’ultimo gol della gara.

CROAZIA-ITALIA 14-18

Croazia: Radman, Kumric, Feric 1, Peric, Kundid, Burazin 1, Vlah, Sappe 3, Bisakko, Skejic 7 (4 rig.), Drobac, Diliddo 1, Sudulic, Domazet 1. All. Popovic.

Italia: Giovannini, Gardella, Borsellino, Iavicoli, Gori 3, Balzarini, Corelli 5, Puleo, Maffei 4, Bordone 2, Chianese 4, Contarino, Marella, Testa. All. Mistrangelo.

Arbitri: Gransjean (NED) e Adam (HUN).

Note: parziali 3-4, 1-4, 7-3, 3-7. Usciti per limite di falli Diliddo (C) nel terzo tempo, Balzarini (I) e Feric (C), Borsellino (I) e Gardella (I) nel quarto tempo. Ammoniti i tecnici Popovic (C) e Mistrangelo (I) nel quarto tempo.

Europei U16

Programma del girone B

1ª giornata – lunedì 7 luglio

Montenegro-Italia 11-17 (4-3, 3-5, 1-3, 3-6)

Grecia-Croazia 17-10 (2-1, 6-3, 3-3, 6-3)

2ª giornata – martedì 8 luglio

Croazia-Italia 14-18 (3-4, 1-4, 7-3, 3-7)

Montenegro-Grecia 11-16 (3-5, 5-4, 1-3, 2-4)

3ª giornata – mercoledì 8 luglio

14:30 Montenegro-Croazia

16:15 Grecia-Italia