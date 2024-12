“Domani troveremo un ambiente entusiasta. Sarà un bellissimo avvenimento, c’è grande attesa ed euforia ma bisognerà stare attenti, perché incontriamo una squadra di grande livello che non mi pare tanto in crisi come si dice. Il nostro buon momento può essere un vantaggio ma anche un freno, e noi su questo dobbiamo stare attenti. Non è che possiamo giocare con serenità e con troppa fiducia, se no si rischia di non ottenere il risultato”. Così Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di Champions League di domani sera tra Atalanta e Real Madrid.

Sul momento dei Blancos, il tecnico degli orobici ha aggiunto: “Loro hanno avuto qualche passo falso non abituale ma la Champions è casa loro e c’è sempre la via d’uscita con il playoff, loro andranno avanti a prescindere”. Infine, il pensiero va anche nel precedente nella Supercoppa europea: “L’abbiamo giocata in una situazione particolare, il mese d’agosto è stato turbolento e non siamo arrivati al meglio ma abbiamo fatto molto bene per un’ora. Da agosto siamo cresciuti molto, abbiamo fatto bene sia in campionato, sia in Champions ma ad onor del vero un po’ tutti in questi mesi hanno avuto il tempo per lavorare e migliorare”.

