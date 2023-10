Highlights e gol Monza-Udinese 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Monza-Udinese, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Unipower Stadium gli ospiti partono bene, si creano un paio di situazioni importanti ma è il Monza a passare in vantaggio: ci pensa il solito Colpani che, alla prima palla gol utile, fa 1-0 e sblocca la partita. L’Udinese comunque non si arrende e trova il gol del pareggio grazie al neo entrato Lucca. Il finale è un assedio totale del Monza che mette alle corde l’Udinese, ma non trova il guizzo giusto per vincere la partita. Un punto per parte.

