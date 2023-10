Pagelle Monza-Udinese 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Udinese, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Unipower Stadium gli ospiti partono bene, si creano un paio di situazioni importanti ma è il Monza a passare in vantaggio: ci pensa il solito Colpani che, alla prima palla gol utile, fa 1-0 e sblocca la partita. L’Udinese comunque non si arrende e trova il gol del pareggio grazie al neo entrato Lucca. Il finale è un assedio totale del Monza che mette alle corde l’Udinese, ma non trova il guizzo giusto per vincere la partita. Un punto per parte.

LE PAGELLE E I VOTI DI MONZA-UDINESE

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; A.Carboni 6.5, Pablo Marí 6 (15’st Bondo 6), Caldirola 6; Ciurria 6 (41’st V.Carboni sv), Gagliardini 6, Pessina 6, Kyriakopoulos 6.5; Colpani 7 (35’st Birindelli sv), Vignato 6.5 (15’st Mota 6); Colombo 5 (35’st Maric sv). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F.Carboni, Pereira, Bettella, Cittadini. Allenatore: Palladino 6.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 6; Perez 6, Bijol 6, Kabasele 6; Festy 5.5 (10’st Ferreira 6), Samardzic 5.5 (10’st Lucca 7), Walace 5.5, Payero 5 (17’st Lovric 6), Zemura 5.5 (17’st Kamara 6); Pereyra 5.5; Success 5. In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Camara, Thauvin, Pafundi. Allenatore: Cioffi 6. ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

RETE: 27’pt Colpani, 21’st Lucca.

NOTE: pomeriggio piovoso, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Pablo Marì, Ferreira, Pessina.

Angoli: 10-3.

Recupero: 1′, 5′