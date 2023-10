Fenerbahce, Dzeko incanta e trascina i suoi: tripletta nel 5-0 rifilato al Pendikspor

Edin Dzeko, dopo aver detto addio all’Italia e all’Inter, ha deciso di andare a giocare in Turchia con la maglia del Fenerbahce. L’attaccante bosniaco è stato protagonista anche in questo fine settimana, mettendo a referto un’incredibile tripletta nella vittoria per 5-0 ottenuta dalla sua squadra ai danni del Pendikspor. In virtù di questo successo il Fenerbahce torna al comando della classifica della SuperLig turca con 30 punti e rilancia la propria sfida nei confronti del Galatasaray.