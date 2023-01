Highlights e gol Monopoli-Crotone 1-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini

Il video con gli highlights e i gol di Monopoli-Crotone, valida per la 21esima giornata della 21esima giornata del girone C della Serie C 2022/2023. Partita che ha visto tutti e tre i gol nel secondo tempo: Vitale e Chiricò hanno infatti indirizzato la sfida in favore degli ospiti, che si sono visti accorciare le distanze con il rigore di Starita. Ecco quindi le azioni salienti della partita.