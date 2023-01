Juventus-Udinese 1-0, Sottil: “Manca la vittoria, ma siamo sereni. Sul gol poco attenti”

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Juventus-Udinese 1-0, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. La sconfitta matura nel finale e sa di beffa, ma il tecnico dei friulani ha apprezzato la prestazione dei propri giocatori. “Siamo stati all’altezza della situazione, non ho niente da recriminare ai ragazzi – ha spiegato nel post-partita Sottil – Sicuramente sul gol potevamo essere più attenti, però siamo stati in partita fino alla fine anche quando nel secondo tempo la Juventus ha spinto di più. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni.”

Il momento non è sicuramente positivo per l’Udinese, come conferma lo stesso allenatore: “Non siamo mai stati al di sotto della situazione, anche stasera. Manca la vittoria e mancano giocatori che devono ritrovare la condizione. L’ultimo di questi è Deulofeu, che da metà settimana dovrebbe essere in gruppo. Noi siamo molto sereni, la vittoria tornerà se continueremo a lavorare così.”