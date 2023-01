Highlights e gol Catanzaro-Taranto 1-0, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 20

Gli highlights e i gol di Catanzaro-Taranto, match valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa si sono sbarazzati della formazione ospite mediante il punteggio di 1-0: decisiva la rete messa a segno da Pietro Iemmello nella prima frazione di gara. In virtù di questo risultato i calabresi consolidano il loro primato in classifica andando a 57 punti, mentre i pugliesi restano decimi a quota 27. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.