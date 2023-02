Highlights e gol Mainz-Bayern Monaco 0-4, ottavi Coppa di Germania 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 19

Gli highlights e i gol di Mainz-Bayern Monaco, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa di Germania 2022/2023, in cui la formazione allenata da Julian Nagelsmann ha travolto i padroni di casa mediante il netto punteggio di 4-0 grazie alle reti realizzate da Eric Maxime Chupo-Moting, Jamal Musiala, Leroy Sané ed Alphonso Davies. In virtù di questo risultato i bavaresi si qualificato ai quarti di finale della competizione. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.