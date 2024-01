Highlights e gol Lecce-Cagliari 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 10

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Cagliari, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare subito ritmo alto e grande intensità in campo, il Cagliari sembra partire meglio e si rende pericoloso sui calci piazzati, ma con il passare dei minuti il Lecce si impossessa del gioco e sfiora il gol del vantaggio. Gol che arriva sugli sviluppi di calcio d’angolo: Jendrey salta più in alto di tutti e batte Scuffet, 1-0. Nella ripresa il Cagliari si sistema meglio in campo e Oristanio batte Falcone e, anche grazie all’ausilio della Goal Line Technology, fa 1-1. Nel finale pochi squilli da una parte e dall’altra: un punto per parte.

