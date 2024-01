Pagelle Lecce-Cagliari 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Cagliari, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare subito ritmo alto e grande intensità in campo, il Cagliari sembra partire meglio e si rende pericoloso sui calci piazzati, ma con il passare dei minuti il Lecce si impossessa del gioco e sfiora il gol del vantaggio. Gol che arriva sugli sviluppi di calcio d’angolo: Jendrey salta più in alto di tutti e batte Scuffet, 1-0. Nella ripresa il Cagliari si sistema meglio in campo e Oristanio batte Falcone e, anche grazie all’ausilio della Goal Line Technology, fa 1-1. Nel finale pochi squilli da una parte e dall’altra: un punto per parte.

LE PAGELLE E I VOTI

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 7, Baschirotto 6, Pongracic 6.5, Gallo 6; Kaba 5.5, Ramadani 6, Gonzalez 6 (34′ st Blin sv); Oudin 6.5 (39′ st Dorgu sv), Krstovic 5.5 (34′ st Piccoli sv), Strefezza 6 (25′ st Almqvist 6). In panchina: Brancolini, Faticanti, Samooja, Venuti, Listowski, Berisha, Smajlovic. Allenatore: D’Aversa 6.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 6, Goldaniga 6.5, Dossena 6.5, Augello 6.5; Nandez 5.5, Prati 6, Makoumbou 5.5 (44′ st Deiola sv); Viola 6.5; Oristanio 7 (40′ st Di Pardo sv), Petagna 5.5. In panchina: Obert, Radunovic, Pereiro, Sulemana, Pavoletti, Mancosu, Wieteska, Hatzdiakos, Paulo Azzi, Aresti. Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.5.

RETI: 31′ pt Gendrey, 23′ st Oristanio.

NOTE: pioggia e vento al Via del Mare.

Spettatori 20.000 circa.

Ammoniti: Dossena, Strefezza.

Angoli: 7-6 per il Lecce.

Recupero: 2′; 4′.