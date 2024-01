Sassuolo-Fiorentina, Italiano: “Brutto primo tempo, ma meritavamo il pareggio”

“Dopo il brutto primo tempo dovevamo fare qualcosa di più. Ho pensato quindi di farlo poco dopo l’intervallo per mettere un po’ di ‘pericolo’ lì davanti. Serviva attaccare la profondità, nel primo tempo siamo stati lenti e prevedibili, andavamo piano. Nel secondo abbiamo alzato il ritmo, con qualità: la squadra meritava il pareggio”. Lo ha detto, a Sky, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. “Sono punti importanti per la classifica, nel secondo tempo meritavamo almeno di pareggiarla; nel primo tempo, invece, eravamo sotto tono. In classifica il bilancio di fine girone è più che positivo. La sensazione è che ci sono margini di miglioramento enormi. Segnamo pochi gol per quello che facciamo. La classifica è importante: nel ritorno, con tutte queste situazioni da migliorare, possiamo dire la nostra”, ha aggiunto Italiano.

“Nel secondo tempo quando finisci in crescendo e perdi ti resta l’amaro in bocca perdere. Eppure una reazione c’è stata, abbiamo sbagliato un rigore, alcune situazioni per pareggiare ci sono state. Un passo falso ci può stare. Martedì c’è un quarto di finale di Coppa. Le trame di gioco la Fiorentina le crea, dobbiamo mettere le palle dentro. Non è da stasera ma fatichiamo a chiudere le azioni”, ha concluso il tecnico viola.