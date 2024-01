Highlights e gol Lazio-Roma 1-0: Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 19

Il video dei gol e degli highlights di Lazio-Roma, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Olimpico primo tempo avaro di emozioni con le due squadre che non vogliono sbilanciarsi e così a dominare è la tattica e la paura di sbagliare. Nella ripresa però la partita si stappa per merito della Lazio: cross dalla destra, Vecino svetta ma la palla viene parata di Rui Patricio. Poco dopo Huijsen colpisce in pieno Castellanos, Irrati richiama al Var Orsato: è calcio di rigore. Zaccagni non sbaglia, spiazza Rui Patricio e fa 1-0. La Lazio è padrona del campo e spreca altre due palle gol clamorose, sempre con Vecino. La Roma mette tutto l’arsenale offensivo, ma non tira mai in porta e non impensierisce l’esordiente Mandas. Finale da far west: espulsi Pedro e Azmoun. Lazio in semifinale, Sarri in trionfo nel giorno del suo compleanno.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS