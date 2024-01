Highlights e gol Real Madrid-Atletico Madrid 5-3: semifinale Supercoppa 2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 12

Il video dei gol e degli highlights di Real Madrid-Atletico Madrid, match valevole per la semifinale della Supercoppa spagnola 2023/2024. Succede tutto e il contrario di tutto in Arabia Saudita: Hermoso sblocca l’incontro dopo sei minuti e infiamma il derby. I ragazzi di Carlo Ancelotti però in pochi minuti ribaltano completamente la situazione: prima Rudiger e poi Mendy, in nove minuti, portano il Real Madrid sul 2-1. Ma a fine primo tempo ci pensa Antoine Griezmann a pareggiare i conti: 2-2. Al 78′ un autogol di Rudiger sembra indirizzare la partita in maniera definitiva, ma il Real non muore mai: Caravajal fa 3-3 e porta la partita ai tempi supplementari. A pochi minuti dal termine Joselu la gira di testa, Savic la devia nella sua porta e fa 4-3. Nel finale Brahim Diaz mette il sigillo finale, 5-3. Real in finale.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS