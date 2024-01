Pagelle Lazio-Roma 1-0: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lazio-Roma, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Olimpico primo tempo avaro di emozioni con le due squadre che non vogliono sbilanciarsi e così a dominare è la tattica e la paura di sbagliare. Nella ripresa però la partita si stappa per merito della Lazio: cross dalla destra, Vecino svetta ma la palla viene parata di Rui Patricio. Poco dopo Huijsen colpisce in pieno Castellanos, Irrati richiama al Var Orsato: è calcio di rigore. Zaccagni non sbaglia, spiazza Rui Patricio e fa 1-0. La Lazio è padrona del campo e spreca altre due palle gol clamorose, sempre con Vecino. La Roma mette tutto l’arsenale offensivo, ma si fa vedere solo al minuto ottantasette con un tiro di Belotti, ma l’esordiente Mandas para. Finale da far west: espulsi Pedro e Azmoun. Lazio in semifinale, Sarri in trionfo nel giorno del suo compleanno.

LE PAGELLE E I VOTI

LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Lazzari 6.5 (22′ Pellegrini 6), Patric 6, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi 6 (22′ st Rovella 6), Vecino 6.5; Felipe Anderson 6, Castellanos 6.5 (32′ st Isaksen sv), Zaccagni 7 (22′ st Pedro 5). In panchina: Sepe, Magro, Casale, Gila, Hysaj, Luis Alberto, Basic, Kamada, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri 6.5

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio 6.5; Kristensen 5.5, Mancini 6, Huijsen 5 (36′ Belotti 6); Karsdorp 5.5 (13′ st Azmoun 5.5), Bove 6 (31′ st El Shaarawy 5.5), Paredes 5, Cristante 6, Zalewski 5.5 (13′ st Spinazzola 5.5); Dybala 6 (1′ st Lo. Pellegrini 5.5), Lukaku 5. In panchina: Marin, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Pagano, Pisilli. Allenatore: Mourinho 5.5

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETE: 6′ st Zaccagni (rig)

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in buone condizioni.

Espulso al 51′ st Pedro per doppia ammonizione, al 55′ st Azmoun per comportamento scorretto, Mancini a fine partita.

Ammoniti: Cristante, Castellanos, Mancini, Guendouzi, Pellegrini, Pedro.

Angoli: 3-1.

Recupero: 2′ pt; 7′ st