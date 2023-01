Napoli-Roma 2-1, Simeone: “Gol incredibile, lotteremo in ogni partita”

“Sono tre punti importanti, lotteremo in ogni partita fino alla fine. Abbiamo fatto una grande prestazione, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti. Alla fine è successo qualcosa di incredibile, sono contento. C’è fiducia e un bel gruppo”. Lo ha detto a Dazn l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone dopo il gol vittoria con la Roma. Altro gol da subentrato per l’argentino: “Non mi sentivo molto bene, avevo mal di pancia, ma ho fatto la cosa più bella. Ho provato a tenerla, non è facile entrare quando i ritmi sono alti. Centesimo gol della famiglia Simeone? Ora tocca anche ai miei fratelli”, scherza.