Gli highlights e le azioni salienti di Juventus-Manchester City 2-0, match della sesta giornata di Champions League. Vlahovic sblocca il risultato con un colpo di testa al 53′. McKennie raddoppia al 75′ in girata su cross di Weah dopo un rapido contropiede. I bianconeri salgono così a quota 11 punti e restano in corsa per un piazzamento diretto agli ottavi, mentre i Citizens restano fermi a 8 e scivolano ai margini della zona playoff.

HIGHLIGHTS JUVENTUS-MANCHESTER CITY