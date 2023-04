Highlights e gol Juventus-Inter 1-1: Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 43

Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Inter, match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Allo Stadium partita equilibrata e tattica con Di Maria che ha la prima palla gol dopo tre minuti ma Handanovic è bravo a dirgli di no. I nerazzurri prendono possesso del gioco ed hanno un paio di occasioni importanti: prima Brozovic con un destro piazzato e poi il colpo di testa di D’Ambrosio che finisce alto. Nella ripresa Vlahovic va vicino al gol con un colpo di testa in tuffo, così come Mkhitaryan che dopo una bella percussione fa partire il sinistro che esce fuori di pochissimo. A decidere la partita ci pensa Cuadrado, lasciato tutto solo, il suo tiro batte l’incolpevole Handanovic: 1-0. Ma nel finale, a dieci secondi dalla fine: Lukaku segna il rigore dell’1-1 e poi succede la baraonda. Tre espulsi e botte da orbi.

