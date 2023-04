Reggina, anticipata udienza al TNF sui deferimenti: si cerca di non incidere sul finale di stagione

Una corsa contro il tempo o quasi, quella riguardante i due deferimenti che vedono coinvolta la Reggina, attualmente ottava in classifica in Serie B. La paura è quella di non poter ottenere un risposta definitiva prima del 19 maggio, con conseguenze sulla griglia playoffs. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda ha annunciato che l’udienza è stata anticipata a gioved 13 aprile nel tentativo di accorciare i tempi per non incidere sul finale di stagione. L’obiettivo della nuova data è quello di far arrivare una sentenza definitiva entro la fine del campionato. Il club amaranto rischia la penalizzazione di quattro punti per l’Irpef e i mancati pagamenti degli stipendi.