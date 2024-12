Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Bologna 2-2, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. All’Allianz Stadium i bianconeri finiscono sotto per effetto del gol di Ndoye nel primo tempo, nella ripresa Motta viene espulso per proteste e c’è il raddoppio dopo un minuto a opera di Pobega sull’invenzione di Castro. I padroni di casa la riaprono con la prima marcatura di Koopmeiners, quindi il pareggio di Mbangula nel recupero. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE

GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-BOLOGNA 2-2

I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN