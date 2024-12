Le pagelle di Juventus-Bologna 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. All’Allianz Stadium enormi difficoltà dei bianconeri: la sblocca Ndoye nel primo tempo e raddoppia Pobega nella ripresa, nel mezzo anche l’espulsione di Motta per proteste. Poi, il riscatto della Vecchia Signora oggi in giallo: Koopmeiners segna il suo primo gol con la nuova maglia e la riapre, quindi al 90′ ecco Mbangula col suo tiro a giro per il pareggio dei padroni di casa. Di seguito ecco i voti ai protagonisti dell’incontro.

GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI JUVENTUS-BOLOGNA 2-2

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 5.5; Danilo 6, Gatti 5 (35′ st Savona sv), Kalulu 5, Cambiaso sv (14′ pt Rouhi 5); Locatelli 4.5 (19′ st Thuram 6), Fagioli 5 (19′ st Yildiz 6); Conceicao 6, Koopmeiners 6.5, Weah 5 (35′ st Mbangula 6.5); Vlahovic 6.5. In panchina: Pinsoglio, Di Gregorio, Pagnucco, Rizzo, Adzic, Owusu, Pugno. Allenatore: Motta 5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 6.5 (39′ st Posch sv), Beukema 6, Lucumí 6, Miranda 6; Pobega 7 (35′ Moro sv), Freuler 6; Ndoye 7.5, Odgaard 6 (15′ st Fabbian), Dominguez 6 (39′ st Iling-Junior sv); Castro 7 (35′ st Dallinga sv). In panchina: Bagnoli, Ravaglia, Erlic, Casale, Corazza, De Silvestri, Ferguson, Urbanski, Karlsson. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Marchetti di Ostia 6.

RETI: 30° pt Ndoye, 15° st Castro, 17° st Koopmeiners, 47° st Mbangula.

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Weah, Odgaard, Rouhi, Kalulu, Castro, Holm, Vlahovic, Lucumì. Espulso al 6′ st Thiago Motta per proteste. Angoli: 4-1 per il Bologna. Recupero: 3′; 5′.