Seconda vittoria consecutiva per Verona, che nella 15^ giornata della Serie A2 2024/2025 di basket batte Cento con un netto 84-59. Partita di fatto mai in discussione, con gli scaligeri che prendono il largo nella parte centrale del match, con un parziale di 42-24 tra secondo e terzo quarto, prima di consolidare il vantaggio negli ultimi dieci minuti. Vittoria importantissima anche per Piacenza, che da fanalino di coda ottiene due punti fondamentali battendo la Fortitudo Bologna e tornando alla vittoria dopo un mese: finisce 80-70 dopo una partita solida dei padroni di casa, guidati dai 19 punti di Bonacini dalla panchina e dai 15 a testa di Serpilli e Bartoli.

Successo importante per Rieti, che batte Vigevano per 79-67 mandando quattro giocatori in doppia cifra di punti e sfruttando uno Spencer assoluto dominatore sotto canestro in entrambe le metà del campo, capace di chiudere con 16 rimbalzi totali. A Vigevano, invece, non bastano i 17 punti di Taflaj dalla panchina per evitare le quattro sconfitte di fila. L’unico colpo esterno di serata è quello di Forlì sul campo della Juvi Cremona per 74-79 grazie al parziale di 14-30 nel secondo quarto, che ha permesso agli ospiti di costruire un margine importante che la Ferraroni non è riuscita a colmare nonostante il 42-30 del secondo tempo.