Highlights e gol Inter-Sassuolo 4-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 80

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Sassuolo, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro partita divertente con il Sassuolo gioca bene e crea subito occasioni, ma l’Inter passa in vantaggio con una meraviglia di Romelu Lukaku che si gira con il sinistro e fa 1-0. Ad inizio ripresa due deviazioni di Ruan, il primo su cross di Bellanova e il secondo su tiro di Lautaro Martinez, siglano il 3-0. Il Sassuolo non si arrende: segna il gol del 3-1 con Henrique, il 3-2 con Frattesi e mette in apprensione tutta San Siro. Al 90′ ci pensa ancora Romelu Lukaku, in contropiede, a siglare il 4-2 definitivo. Quinta vittoria di fila in campionato, Inzaghi vicinissimo alla qualificazione Champions League.

