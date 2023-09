Highlights e gol Inter-Milan 5-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 29

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2203/2024. A San Siro l’Inter parte forte, cinque minuti e Mkhitaryan gira in rete il gol dell’1-0 su assist di Dimarco e fa impazzire di gioia il pubblico nerazzurro. Qualche minuto dopo l’armeno spreca la palla del 2-o di testa. Poi il Milan cresce e schiaccia i nerazzurri, Theo Hernandez ha la palla dell’1-1 ma spreca. Ci pensa Marcus Thuram a trovare un gol meraviglioso, 2-0 all’intervallo. Leao riapre il match, ma Inzaghi fa i cambi e riprende la partita in mano. Sempre Mkhitaryan fa 3-1, poi nel finale arriva anche il gol di Calhanoglu dal dischetto e di Frattesi: 5-1 pesante, Inter capolista.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI INTER-MILAN 5-1