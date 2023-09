Pagelle Inter-Milan 5-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e gol di Inter-Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2203/2024. A San Siro l’Inter parte forte, cinque minuti e Mkhitaryan gira in rete il gol dell’1-0 su assist di Dimarco e fa impazzire di gioia il pubblico nerazzurro. Qualche minuto dopo l’armeno spreca la palla del 2-o di testa. Poi il Milan cresce e schiaccia i nerazzurri, Theo Hernandez ha la palla dell’1-1 ma spreca. Ci pensa Marcus Thuram a trovare un gol meraviglioso, 2-0 all’intervallo. Leao riapre il match, ma Inzaghi fa i cambi e riprende la partita in mano. Sempre Mkhitaryan fa 3-1, poi nel finale arriva anche il gol di Calhanoglu dal dischetto e di Frattesi: 5-1 pesante, Inter capolista.

LE PAGELLE DI INTER-MILAN 5-1

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5 (29’st De Vrij 6); Dumfries 6.5, Barella 6.5 (19’st Frattesi 7), Calhanoglu 7 (36’st Asllani 6), Mkhitaryan 8, Dimarco 6.5 (19’st Carlos Augusto 6.5); Thuram 8 (19’st Arnautovic 6), Lautaro Martinez 7. In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Pavard, Bisseck, Agoumé, Sanchez. Allenatore: Inzaghi 7.5.

MILAN (4-3-3): Maignan 5.5; Calabria 5 (33’st Florenzi 6), Kjaer 4.5, Thiaw 4.5, Hernandez 4.5; Loftus-Cheek 5 (41’st Musah sv), Krunic 5, Reijnders 5 (32’st Jovic 6); Pulisic 5 (11’st Chukuwueze 6), Giroud 6 (32’st Okafor 6), Rafael Leao 6.5. In panchina: Sportiello, Mirante, Adli, Romero, Pellegrino, Pobega, Bartesaghi. Allenatore: Pioli 4.5.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.5. RETI: 5’pt, 24’st Mkhitaryan, 38’pt Thuram, 12’st Rafael Leao, 34’st Calhanoglu (rig), 48’st Frattesi.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 75.571.

Ammoniti: Thiaw, Theo Hernandez, Calhanoglu, Frattesi.

Angoli: 5-0.

Recupero: 2’pt, 5’st.