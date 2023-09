Tennis, problemi alla schiena per Rune: a rischio la sua presenza alla Laver Cup 2023

Laver Cup 2023 a rischio per Holger Rune, che non sembra riuscire a risolvere i suoi guai fisici e sta attraversando un periodo della stagione molto delicato. In Coppa Davis contro il brasiliano Monteiro è infatti arrivata la quinta sconfitta consecutiva (non vince un match da Wimbledon) e il danese sta ora riflettendo attentamente sul suo futuro.

“Ogni volta che va a servire ha male alla schiena e le dosi di ibuprofene non hanno avuto effetto – ha spiegato la madre, aggiungendo che – L’infortunio è emerso a Roma ed è peggiorato al Roland Garros perché ondeggiava troppo al servizio“. Nonostante il tentativo di modificare il servizio per ridurre lo sport, la situazione non è migliorata e Holger avrà bisogno di un’iniezione alla schiena per curare meglio l’infiammazione. Nonostante la sua partecipazione alla Laver Cup non sia assicurata, per Rune non si prospettano problemi a lungo termine. Fatto sta che la questione va affrontata al più presto così che il giocatore possa finire al meglio la stagione e tornare al top della forma.