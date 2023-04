Highlights e gol Inter-Lazio 3-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 111

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Lazio, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro l’Inter parte bene, crea due-tre palle gol importanti, segna Mkhitaryan ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poi due gravi errori di Acerbi, uno costa il gol di Felipe Anderson, un altro invece viene salvato dalla grande parata di Onana. Nella ripresa si gioca ad una porta: entra Lautaro Martinez e l’Inter cambia volto, doppietta dell’argentino, nel mezzo anche un super gol di Gosens. Tre punti fondamentali per i nerazzurri che adesso vedono il quarto posto più vicino.

