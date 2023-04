Bundesliga 2022/23: il Bayern Monaco torna a brillare, l’Hertha si arrende al 2-0

Il Bayern Monaco torna alla vittoria, 2-0 contro l’Hertha nella 30esima giornata di Bundesliga 2022/23. La formazione di mister Tuchel non molla così la vetta e prosegue il cammino verso la vittoria del campionato, gli ospiti invece restano in ultima posizione, ad un passo dalla retrocessione diretta.

Un primo tempo equilibrato e a reti inviolate all’Allianz Arena, caratterizzato solo dalle due occasioni bavaresi: quella di Coman al 35esimo e di Christensen cinque minuti più tardi. Gli equilibri cambiano solo a partire dal 69esimo quando Kimmich mette in area un meraviglioso cross, Gnabry arriva bene sul pallone dagli undici metri abbatte il portiere avversario insaccando di testa. Il raddoppio arriva poi dieci minuti dopo, è Coman a mettere in sigillo sul match con un gran tiro all’angolino basso di destra. Sul finale Sane tenta il triplo vantaggio, con il tiro però che viene deviato all’ultimo istante da Christensen. Male la formazione di Dardai che non brilla per occasioni e firma la 18esima sconfitta stagione.