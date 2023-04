F1 GP Azerbaigian Baku 2023, Russell: “Sono un po’ deluso da me stesso”

“Sono un po’ deluso da me stesso. Ho fatto una buona partenza, poi dopo la Safety Car ho sbagliato, sono andato largo e ho sporcato le gomme”. Lo ha detto George Russell, pilota Mercedes, dopo il GP di Azerbaigian rovinato da un errore alla ripartenza dopo la Safety Car: “Ho preso il punto per il giro più veloce, ma solo perché ero in una brutta posizione. Il ritmo era lì con Aston Martin e Ferrari, c’è ancora tanto lavoro da fare”.