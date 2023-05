Highlights e gol Inter-Atalanta 3-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 137

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Atalanta, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Partenza straordinaria dei ragazzi di Simone Inzaghi che dopo tre minuti sono già sul 2-0: Lukaku e Barella fanno impazzire di gioia San Siro con due gol straordinari. L’Atalanta rischia di barcollare, ma piano piano riprende in mano il pallino del gioco e crea qualche occasione da gol. Prima della fine del primo tempo arriva il 2-1 di Pasalic. Nella ripresa l’Inter però gioca alla grande: sigla il 3-1 di Lautaro su un’altra grande azione. Nel finale il gol di Muriel ravviva la partita, ma ormai è troppo tardi. Inter in Champions League.

LE PAGELLE E I VOTI