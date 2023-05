Bayern Monaco, Tuchel: “Dispiace per l’addio di Kahn e Salihamidzic. Questo titolo è anche merito loro”

Thomas Tuchel ha commentato l’addio di Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, rispettivamente Dg e Ds del club, dopo la vittoria della Bundesliga: “So da ieri del loro addio, oggi invece è stato annunciato nello spogliatoio. Sono in gran parte responsabili per il titolo che abbiamo vinto, è stato Kahn a volermi qui, quindi è un grosso dispiacere che vadano via. Mi dispiace perché invece di festeggiare siamo qui a parlare d’altro”. E sul proprio futuro: “Penso di restare”.