Pagelle Inter-Atalanta 3-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Atalanta, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Partenza straordinaria dei ragazzi di Simone Inzaghi che dopo tre minuti sono già sul 2-0: Lukaku e Barella fanno impazzire di gioia San Siro con due gol straordinari. L’Atalanta rischia di barcollare, ma piano piano riprende in mano il pallino del gioco e crea qualche occasione da gol. Prima della fine del primo tempo arriva il 2-1 di Pasalic. Nella ripresa l’Inter però gioca alla grande: sigla il 3-1 di Lautaro su un’altra grande azione. Nel finale il gol di Muriel ravviva la partita, ma ormai è troppo tardi. Inter in Champions League.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

INTER (3-5-2): Onana 6; D’Ambrosio 6 (38’st Darmian sv), Acerbi 7, Bastoni 7 (36’st De Vrij 6); Dumfries 6,5, Barella 7 (36’st Asllani 6), Brozovic 7, Calhanoglu 6.5, Dimarco 6.5 (25’st Gosens 6); Lautaro Martinez 8, Lukaku 7.5 (36’st Dzeko 6). In panchina: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Stankovic, Curatolo, Akinsanmiro. Allenatore: Inzaghi 7.5.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Toloi 5.5, Djimsiti 5, Scalvini 5.5; Maehle 5 (41’st Okoli sv), De Roon 5.5, Ederson 6 (24’st Muriel 6.5), Zappacosta 5.5; Koopmeiners 6.5, Pasalic 6.5 (16’st Lookman 6); Hojlund 6. In panchina: Musso, Rossi, Demiral, Colombo, Bernasconi, Falleni. Allenatore: Gasperini 5.5.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.5.

RETI: 1’pt Lukaku, 3’pt Barella, 36’pt Pasalic; 32’st Lautaro Martinez, 46’st Muriel.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 72.192.

Ammonito: Toloi.

Angoli: 9-7 per l’Inter.

Recupero: 2′; 4′.