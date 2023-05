NBA Playoff 2023, clamoroso a Miami: i Celtics vincono allo scadere e portano la serie a gara-7

È destinata a passare alla storia la finale di Eastern Conference tra Miami Heat e Boston Celtics, giunta a gara-7. Prima di stanotte, era infatti accaduto solamente tre volte che una squadra riuscisse a recuperare uno svantaggio di 3-0, mentre non è mai accaduto che una franchigia fosse in grado di ribaltare questo svantaggio e imporsi per 4-3. Ci proveranno Tatum e compagni tra pochi giorni al TD Garden e, se hanno questa possibilità, il merito è di Derrick White, che a tre secondi dalla fine ha deciso gara-6 della serie di playoff NBA 2022/2023.

GLI HIGHLIGHTS DI GARA-6

Buzzer beater leggendario del 28enne del Colorado, che si è avventato sul rimbalzo di una tripla forzata da Smart ed ha depositato nel canestro i punti del definitivo e decisivo 104-103. Beffa clamorosa per i Miami Heat, che grazie ai liberi mandati a bersaglio dal solito Jimmy Butler nel finale stavano già quasi festeggiando e invece si sono visti rimontare. Se White è stato il protagonista, il miglior realizzatore della serata è stato Jason Tatum con 31 punti e 12 rimbalzi, seguito da Brown con 26 punti e 10 rimbalzi. Ben tre triple doppie anche tra le fila degli Heat, targate Butler, Martin e Adebayo.

Appuntamento dunque al TD Garden nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 maggio per una gara-7 che può risultare storica. I Boston Celtics possono infatti diventare la prima squadra di sempre a vincere dallo 0-3 e scenderanno in campo con i favori del pronostico. A Miami servirà un Butler in forma smagliante per evitare il tracollo e sfruttare il quarto e ultimo match point.