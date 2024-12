L’Arsenal si ferma in casa del Fulham. In uno dei tanti derby di Londra, i Gunners pareggiano 1-1 a Craven Cottage. Raul Jimenez porta avanti la squadra di Silva all’11’. Saliba segna il secondo gol consecutivo, dopo quello al Manchester United, e pareggia i conti al 52′. Nel finale Saka si vede annullare dal Var il 2-1 e l’Arsenal ora si espone al sorpasso in classifica del Chelsea. Rivedi highlights e gol della sfida.