Medaglia d’oro per Mauro Nespoli nella terza tappa delle Indoor World Series di tiro con l’arco, andata in scena a Taipei. L’arciere italiano conquista una gran vittoria in Asia sconfiggendo al termine di una combattuta finale il coreano Ku Bonchan allo shoot off, dove il suo 10 è vicino al centro rispetto al 10 dell’avversario. Si è decisa allo shoot off anche la finale per il bronzo, con il successo del sudocreano Lee sull’indiano Verma. In campo femminile trionfa la giapponese Uehara su Lee Eunha, mentre il bronzo è andato all’indiana Bhakat. Vittoria nel compound maschile per l’olandese Mike Schloesser 149-147 sull’arciere di casa Chen, bronzo all’indiano Fuge con il 147-144 sul coreano Kim. Tra le donne vince ancora l’India con Vennam che batte Chen (TPE) 144-140, terzo posto per l’atleta di Taipei Yi-Hsuan Chen sull’americana Nachtrieb per 145-144.