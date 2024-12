Nella serata dell’8 dicembre vanno in scena sei partite valide per la giornata numero diciotto del campionato 2024/2025 di Serie C. L’Arzignano batte per 3-1 l’Atalanta U23. Gli ospiti vanno in rete con Cerretelli, Bordo e Mattioli, mentre Vlahovic accorcia le distanze per la Dea nel corso degli ultimi secondi in campo. La Juventus Next Gen ha la meglio sulla Cavese per 1-0, con Guerra che firma l’unica rete dell’incontro. L’Entella piega il Pineto 4-1. A sbloccare il risultato è un autogol, poi la squadra di casa va a segno con Bariti, Di Noia, Casarotto. L’unico gol degli ospiti porta il nome di Schirone. Vittoria in casa anche per la Pro Vercelli, che grazie al gol Coppola batte per 1-0 la Feralpi Salò. Il Picerno ottiene un convincente 2-0 contro la Turris. In rete Emmanuele Esposito e Bernardotto. Infine, la Casertana ha la meglio in trasferta e vince sul Crotone per 3-2. Per gli ospiti segnano Carretta – in rete dopo appena quattro minuti dal via, Proia e Bianchi. Tumminello firma invece una doppietta, che però non basta ai padroni di casa.