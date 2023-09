Highlights e gol Frosinone-Sassuolo 4-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 110

Il video dei gol e degli highlights di Frosinone-Sassuolo, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita nella quale succede qualsiasi cosa: pronti via gli ospiti trovano prima l’1-0 e poi il 2-0 grazie a Pinamonti. Berardi ha la chance dello 0-3, ma la spreca e allora il Frosinone rientra in partita allo scadere del primo tempo con il calcio di rigore di Cheddira. Nella ripresa sale in cattedra Mazzitelli che in sei minuti ribalta il Sassuolo con anche un gol magistrale. Il Sassuolo non ci sta ma trova un Turati leggendario, il portiere del Frosinone compie un vero e proprio autentico miracolo. Il Frosinone colpisce due legni che avrebbero chiuso i giochi, ma alla fine è Di Francesco ad esultare: Lirola in contropiede fa 4-2. Altri tre punti per un avvio da sogno.

