Highlights e gol Frosinone-Pisa 1-0, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 45

Gli highlights e i gol di Frosinone-Pisa, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024, in cui la formazione gialloblù guidata da Eusebio Di Francesco si è imposta sulla compagine toscana mediante il punteggio di 1-0 grazie ad un autogol di Maxime Leverbe. In virtù di questo successo i ciociari staccono il pass per i sedicesimi e attendono la vincente della sfida tra Torino e Feralpisalò. Ecco il video delle azioni salienti della partita.