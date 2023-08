Coppa Italia 2023/2024, tabellone trentaduesimi di finale: accoppiamenti primo turno

Si fa sul serio in Coppa Italia 2023/2024. Dopo il turno preliminare, entreranno in scena le squadre di Serie A nei trentaduesimi. Si parte l’11 agosto con Frosinone-Pisa alle 17:45. E poi ancora in campo anche Cagliari, Bari, Sassuolo, Torino, Empoli e Bologna. Ecco il tabellone dei trentaduesimi di finale della competizione nazionale che si chiuderà il 15 maggio 2024.

Trentaduesimi di finale (11 agosto 2023)

Frosinone-Pisa

Udinese-TBC

Genoa-Modena

Bologna-TBC

Empoli-Cittadella

Bari-Parma

Hellas Verona-Ascoli

Cagliari-Palermo

Salernitana-Ternana

Sassuolo-Cosenza

Lecce-Como

Monza-TBC

Cremonese-Crotone

Sampdoria-Sudtirol

Spezia-Venezia

Torino-TBC