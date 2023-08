Gnonto, il Leeds comunica che non è in vendita: il calciatore si rifiuta di giocare

Problemi tra Gnonto e il Leeds United. Dopo la notizia che non sarà venduto, dopo che era finito nel mirino dell’Everton, il giocatore ha dichiarato di rifiutarsi di giocare. A spiegare la situazione proprio il club, con un comunicato ufficiale: “All’inizio di questa settimana, Willy Gnonto e i suoi rappresentanti sono stati informati dal club che non sarebbe stato venduto questa estate. A seguito di quelle conversazioni, Willy sentiva di non essere in grado di giocare nella partita di Carabao Cup di mercoledì sera con Shrewsbury Town. Nonostante si sia allenato negli ultimi due giorni, Willy ha informato Daniel Farke che non si sente ancora in grado di giocare questo fine settimana e non si è recato a Birmingham per la partita di domani. Si tratta ora di una questione disciplinare interna e il club non rilascia ulteriori commenti, se non quello di ribadire che Willy Gnonto non è in vendita”.