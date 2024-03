Highlights e gol Fiorentina-Roma 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Roma, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi grande partenza dei ragazzi di Vincenzo Italiano che dominano in lungo e in largo il primo tempo e passano in vantaggio con Ranieri, sugli sviluppi da calcio piazzato. La Roma non riesce a contrastare gli avversari e rischia di andare all’intervallo sotto 2-0, ma Svilar e l’imprecisione dei giocatori della Fiorentina fanno sì che il punteggio rimanga sull’1-0. Nella ripresa la partita cambia e la Roma trova il gol del pareggio grazie ad Aouar, i giallorossi sembrano avere il vento in poppa ma si addormentano in difesa e Mandragora li castiga facendo 2-1. La Fiorentina ha anche la palla per chiudere la partita, ma Biraghi si fa parare il rigore da Svilar. I giallorossi ci provano in maniera disordinata nel finale e riescono a trovare il gol del pareggio allo scadere grazie ad una meravigliosa conclusione di Llorente.

