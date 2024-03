Pagelle Fiorentina-Roma 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Roma, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi grande partenza dei ragazzi di Vincenzo Italiano che dominano in lungo e in largo il primo tempo e passano in vantaggio con Ranieri, sugli sviluppi da calcio piazzato. La Roma non riesce a contrastare gli avversari e rischia di andare all’intervallo sotto 2-0, ma Svilar e l’imprecisione dei giocatori della Fiorentina fanno sì che il punteggio rimanga sull’1-0. Nella ripresa la partita cambia e la Roma trova il gol del pareggio grazie ad Aouar, i giallorossi sembrano avere il vento in poppa ma si addormentano in difesa e Mandragora li castiga facendo 2-1. La Fiorentina ha anche la palla per chiudere la partita, ma Biraghi si fa parare il rigore da Svilar. I giallorossi ci provano in maniera disordinata nel finale e riescono a trovare il gol del pareggio allo scadere grazie ad una meravigliosa conclusione di Llorente.

LE PAGELLE E I VOTI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6.5, Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Biraghi 5; Maxi Lopez 6 (46′ st Arthur sv), Mandragora 7 (46′ st Barak sv); Nico Gonzalez 6 (1′ st Ikonè 5.5), Bonaventura 6.5, Sottil 6 (33′ st Duncan sv.); Belotti 6.5 (46′ st Nzola sv). In panchina: Vannucchi, Martinelli, Martinez Quarta, Parisi, Faraoni, Comuzzo, Dodo, Infantino, Castrovilli. Allenatore: Italiano 6.

ROMA (3-5-2): Svilar 7.5; Mancini 5 (32′ pt Hujisen 6), Llorente 7, Ndicka 6; Angelino 6.5 (35′ st Spinazzola sv), Cristante 6, Paredes 5.5 (34′ st Pellegrini sv), Aouar 6.5, El Shaarawy 5.5 (28′ st Zalewski 6.5); Dybala 6.5 (28′ st Baldanzi 6), Lukaku 5.5. In panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdop, Celik, Bove, Azmoun. Allenatore: De Rossi 6.5.

ARBITRO: Davide Massa 6

RETI: 18′ pt Ranieri; 13′ st Aouar, 23′ st Mandragora, 50′ st Llorente.

NOTE: serata umida, terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori: 30438 Incasso: 748529 euro. Al 35′ st Svilar ha parato un rigore calciato da Biraghi.

Ammoniti: Bonaventura, Milenkovic, Mancini, Paredes, Huijsen, Ndicka, Baldanzi.

Angoli: 8-2 per la Fiorentina.

Recupero: 1′; 5′.