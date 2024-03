Lazio e Udinese in crisi e con le spalle al muro: Sarri sfida i friulani in serie positiva all’Olimpico

Lazio e Udinese, crisi nera e spalle al muro. Ci arrivano nel peggior momento della loro stagione a questo posticipo del lunedì che può dire tanto sulle speranze di Europa per Sarri, nel senso più largo possibile visto che il quinto posto è per ora lontano, ammesso che a fine stagione valga davvero la Champions (e non si può dire che i biancocelesti abbiano contribuito fino in fondo a quella che è anche una loro causa), di salvezza per Cioffi, intesa anche come permanenza sulla panchina friulana e non soltanto in Serie A. La situazione è precipitata di recente e per entrambe è arrivata solo una vittoria a Torino, contro i granata per la Lazio, che però nel frattempo hanno perso contro Atalanta, Fiorentina, Bologna e Milan, e addirittura con la Juventus per l’Udinese, che nelle ultime nove ha però vinto solo quella, a fronte di quattro pareggi e quattro sconfitte, e soprattutto con la zona retrocessione che ora è una drammatica realtà.

I numeri possono far felice l’una o l’altra: la Lazio ha perso soltanto una volta negli ultimi diciotto precedenti contro i friulani, con dodici vittorie e cinque pareggi, era il 2020 e finì 1-3. Non solo: l’Udinese è la squadra contro cui la Lazio ha tenuto la porta inviolata più volte nel corso delle ultime dieci stagioni di Serie A, 12 su 19 confronti. Ma dopo cinque vittorie consecutive e tutte senza subire gol, la Lazio non ha vinto nessuna delle ultime tre sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A, dunque in serie positiva gli ospiti quando vengono da queste parti. La Lazio ha anche perso quattro delle ultime sei partite tra cui le ultime due, non ne perdono tre di fila addirittura dal 2020 e Sarri sa che non può permetterselo, visto che una parte dell’ambiente già lo mette in discussione. Biancocelesti in enorme difficoltà nel 2024: minor numero di tiri tentati tra tutte e venti, maggior numero di tiri concessi tra le prime dieci della graduatoria. E se facciamo un confronto con l’avversaria di turno, l’Udinese ha tirato 48 volte in più della Lazio in questa stagione. Insomma, Lazio e Udinese non se la passano affatto bene: vincere per rialzare la testa e tirare una volata finale con maggiori convinzioni, chi perde rischia davvero di compromettere definitivamente tutto.