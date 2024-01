Highlights e gol Fiorentina-Inter 0-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 76

Il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi grande partenza dei nerazzurri che sprecano due palle gol con Lautaro Martinez e Carlos Augusto e poi la sbloccano con il bomber argentino che, sugli sviluppi da calcio d’angolo, stacca più alto di tutti e fa 1-0. Thuram spreca in contropiede il 2-0, la Fiorentina ci prova con Bonaventura ma Sommer dice di no. Nella ripresa rigore fischiato per fallo di Sommer su Nzola, ma il portiere svizzero si rifà parando il tiro dagli undici metri a Nico Gonzalez. L’Inter è capolista.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS