Pagelle Fiorentina-Inter 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi grande partenza dei nerazzurri che sprecano due palle gol con Lautaro Martinez e Carlos Augusto e poi la sbloccano con il bomber argentino che, sugli sviluppi da calcio d’angolo, stacca più alto di tutti e fa 1-0. Thuram spreca in contropiede il 2-0, la Fiorentina ci prova con Bonaventura ma Sommer dice di no. Nella ripresa rigore fischiato per fallo di Sommer su Nzola, ma il portiere svizzero si rifà parando il tiro dagli undici metri a Nico Gonzalez. L’Inter è capolista.

LE PAGELLE E I VOTI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Faraoni 6.5, Martinez Quarta 5.5, Ranieri 6.5, Parisi 5 (45′ st Milenkovic sv); Arthur 5.5 (1′ st Maxi Lopez 6), Duncan 5.5 (37′ st Mandragora sv); Ikonè 5 (15′ st Nico Gonzalez 4.5), Beltran 6 (37′ st Barak sv), Bonaventura 6; Nzola 5. In panchina: Vannucchi, Martinelli, Mina, Milenkovic, Kayode, Comuzzo, Infantino, Amatucci, Sottil. Allenatore: Italiano 5.5.

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 6.5 (37′ st Bisseck sv), De Vrij 6, Bastoni 6 (15′ st Acerbi 6); Darmian 6 (15′ st Dumfries 6), Frattesi 6.5, Asllani 6.5, Mkhitaryan 6.5, Carlos Augusto 6; Thuram 6 (15′ st Arnautovic 5.5), Lautaro Martinez 7 (33′ st Sanchez sv). In panchina: Audero, Di Gennaro, Buchanan, Klaassen, Sensi, Stankovic, Akinsanmiro, Dimarco. Allenatore: Simone Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 5.5.

RETE: 14′ pt Lautaro Martinez.

NOTE: Serata umida; terreno di gioco in buone condizioni. Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare l’ex calciatore Gigi Riva. Al 30′ st Sommer para un rigore calciato da Nico Gonzalez.

Spettatori paganti: 35084.

Ammoniti: Ikonè, Mandragora, Sommer, Bastoni, Pavard.

Angoli: 7-6 per la Fiorentina.

Recupero: 2′; 5′