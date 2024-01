Highlights e gol Egitto-RD Congo 8-9 dcr: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 11

Il video con gli highlights e i gol di Egitto-Repubblica Democratica del Congo, match valido per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2024. Passano in vantaggio al 37′ i Leopardi grazie al colpo di testa da due passi di Meschack Elia, ma l’1-0 dura poco perché sul finire della prima frazione Mostafa Mohamed dal dischetto sigla il gol del pareggio. Né i 90′ né i supplementari sono sufficienti per decidere la qualificata ai quarti di finale, così si va ai rigori, dove a spuntarla è la Repubblica Democratica del Congo. Il portiere M’Pasi mette a segno il rigore decisivo del 9-8 finale e manda in festa la sua nazione. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.