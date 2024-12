Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-Cagliari 1-0, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Al Franchi la sbloccano i viola con Cataldi, ma col giallo per un possibile fuorigioco non visto dall’arbitro e non segnalato dal Var. Nella ripresa i sardi hanno il merito di restare in partita e ci provano in tutti i modi, ma il risultato non cambia ulteriormente. Di seguito le immagini salienti della sfida.

