Le pagelle di Fiorentina-Cagliari 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. Al Franchi i viola la sbloccano con Cataldi, che fa partire un tiro a giro perfetto dal limite, però con contestazioni arbitrali per un possibile fuorigioco di Kouamé non rilevato da arbitro e Var. Nella ripresa i sardi ci provano in tutti i modi a riaprirla, ma non trovano la via del gol e il risultato non cambia. Di seguito ecco i voti ai protagonisti dell’incontro.

GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI FIORENTINA-CAGLIARI 1-0

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6.5; Dodo 6.5, Comuzzo 6.5, L.Ranieri 6.5, Gosens 6.5; Cataldi 7, Adli 7 (22′ st Richardson 6); Ikonè 5.5 (11′ st Colpani 5.5), Beltran 6 (38’st Parisi sv.), R.Sottil 6 (22′ st Gudmundsson 5.5); Kouame 5.5 (11’st Kean 5.5) In panchina: Terracciano, Martinelli, Kayode, Biraghi, Moreno, M.Quarta, Mandragora. Allenatore: Palladino 6

CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri 6; Zappa 6, Mina 6.5, Luperto 6, Augello 6; Makoubou 5.5 (38′ st Pavoletti sv.), Marin 5.5 (27’st Adopo 6); Zortea 6 (27’st Felici 6), Obert 5.5 (12′ st Luvumbo 6.5); Viola 5.5 (1’st Gaetano 6); Piccoli 6. In panchina: Scuffet, Ciocci, Azzi, Prati, Palomino, Mutandwa, Deiola, Wieteska, Jankto. Allenatore: Nicola 5.5.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 5.5

RETE: 23′ pt Cataldi.

NOTE: pomeriggio umido, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 19851 Incasso: 435248 euro. Ammoniti: Comuzzo, Dodo, Gosens, Mina, Luvumbo. Angoli: 6 a 4 per la Fiorentina. Recupero 1′ pt; 5′ st.