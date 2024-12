Sfuma ancora il primo successo stagionale per Napoli, che cede il passo a Reggio Emilia nella sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. 84-76 il punteggio del match andato in scena sul parquet della Fruit Village Arena, pieno di ribaltamenti di fronte ma portato a casa dagli ospiti, trascinati da Barford e dalle sue triple per un totale di 22 punti.

Sugli scudi anche Winston con 17 punti a referto, mentre ha debuttato l’esperto americano Kenneth Faried (chiudendo con 4 punti e 9 rimbalzi). Nulla da fare invece per la formazione di coach Valli, che ha pagato a caro prezzo un parziale di 16-0 nel secondo quarto e qualche errore di troppo nel finale quando serviva più freddezza per rimontare. A nulla sono valsi i 20 punti (insieme ai 10 rimbalzi) di Bentil e i 17 di Treier.